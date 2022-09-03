Кавазашвили: «Меня никто не пригласил на ретроматч „Спартак“ – „Зенит“"

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не был приглашен на ретроматч москвичей против «Зенита» (2:1), данную ситуацию он
прокомментировал следующим образом:
Не пригласили ли меня на матч в качестве гостя? Меня никто не приглашал на матч, никто! Обиделся ли я? Я на больных людей не обижаюсь.
Но в целом молодцы, что выиграли и взяли реванш, это очень приятно. Если будет третья решающая игра, будет очень хорошо, потому что такие
матчи помогают напомнить зрителю про ветеранов, что они и живы и здоровы, будет здорово.
Стоит ли создать турнир среди ветеранов? Можно просто играть по два матча. То же самое можно сделать между ветеранами «Локомотива» и
ЦСКА, это нормально и не надоедает. А когда начинается турнир, подсчeты, через три дня опять матч, ветераны не выдержат.
Возраст играет большую роль. Если они подряд сыграют несколько матчей, это может повлиять на здоровье.