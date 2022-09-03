Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили: «Меня никто не пригласил на ретроматч „Спартак“ – „Зенит“"

сегодня, 00:39

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не был приглашен на ретроматч москвичей против «Зенита» (2:1), данную ситуацию он
прокомментировал следующим образом:

Не пригласили ли меня на матч в качестве гостя? Меня никто не приглашал на матч, никто! Обиделся ли я? Я на больных людей не обижаюсь.
Но в целом молодцы, что выиграли и взяли реванш, это очень приятно. Если будет третья решающая игра, будет очень хорошо, потому что такие
матчи помогают напомнить зрителю про ветеранов, что они и живы и здоровы, будет здорово.

Стоит ли создать турнир среди ветеранов? Можно просто играть по два матча. То же самое можно сделать между ветеранами «Локомотива» и
ЦСКА, это нормально и не надоедает. А когда начинается турнир, подсчeты, через три дня опять матч, ветераны не выдержат.
Возраст играет большую роль. Если они подряд сыграют несколько матчей, это может повлиять на здоровье.

Все новости
Ещенко и Реброву вручили сувенирные майки после прощального матча
Вчера, 23:02
ОфициальноСостоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Легенд
29 августа
Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на Матч легенд
22 августа
Мостовой: «Я в плохой форме? Нет, я не собирался играть в матче легенд»
21 августа
«Спартак» организует прощальный матч для Ещенко и Реброва
16 августа
Анчелотти объявил о завершении карьеры. Перес может ускорить пенсию для Карло
14 августаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:02
И жека и анзорик думали не будет федуна их сразу увековечат в музее, будут с ними консультироваться, приглашать везде, но пока как видим всё по прежнему.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 06:57
Я тоже так подумал!
Если есть здоровье, желание, приди сам и посмотри матч.
5df9j38m2kw8
5df9j38m2kw8
сегодня в 06:33
Бывает и так
yz2rw74ant3s
yz2rw74ant3s
сегодня в 05:56
Это просто реклама
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:52
Зачем нужен этот матч?
yp7t6c54g5rr
yp7t6c54g5rr
сегодня в 04:31
Бомбит у деда нипадеццки
Capral
Capral ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 02:10, ред.
Наверное, если бы позвали, были бы здоровые....
Вот так, определяется здоровье людей. И врач не нужен.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:58
Насмешил, не обижается и больные люди !!! 🤷
Явно слукавил
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:55
Похоже делается всё, чтобы создать лигу ветеранов. Подключат игроков б/у, лобби, СМИ, журналистов и понеслась труха по кочкам, в хорошем смысле слова. Всегда начинается с малого, прощупывание почвы, реакция людей, потом пойдут тяжеловесы. Против ветеранов ничего личного, так..стратегические мысли.
Capral
Capral
сегодня в 01:52
Анзор конечно сказанул, как в лужу п.....л. Почему больные люди, потому что не позвали? И что значит, ветераны живы и здоровы, им что, по 90 лет? Это самим Анзором надо интересоваться, всё ли у него в порядке. К Анзору, у меня лично, всегда один вопрос- почему он не интересуется Торпедо, в котором провел больше сезонов, чем в Спартаке? Вроде уходил он из Торпедо без скандала. Почему только Спартак, так запал в душу? Ведь трофеев, в обоих командах, Анзор выиграл по-ровну....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:50
В следующий раз сам приходи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 