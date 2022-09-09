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Акинфеев рассказал, почему Алексей Березуцкий ушёл из ЦСКА

вчера, 18:28

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему Алексей Березуцкий решил покинуть пост главного тренера команды.

Насколько я понимаю, Алексей понял, что ему тяжело работать. Сезон не был провальным. Но он решил так, что мы можем сказать? Да, были провальные матчи, но если взять на дистанции, с тем составом, что был у ЦСКА, закончили нормально. Я догадывался тура за три до конца, что такая история может произойти. Мы конкретно об этом не говорили, нужно было спокойно доиграть чемпионат. Потом я поговорил с Алексеем, он говорил: «Я хочу быть тренером, но пока не вытягиваю». Человек пришeл и сказал честно.

Год был тяжeлым, сборы были австрийские, испанские, не было соперников. Он пришeл в такую струю. Ты был сначала футболистом, тебе было по барабану, за тебя всe делают: отель, еду, повар подбегает. Только играй в PlayStation, книжку читай и отдыхай. А здесь рутинная работа: ты просыпаешься в 8 утра, завтракаешь и до 12 ночи ты должен фигачить. Насколько я знаю, если бы Алексей не принял это решение, то остался бы главным тренером команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:06
ну, не готов был
Землянин
Землянин
вчера в 20:53
Повар подбегает 😂
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:28
Когда увидим Игоря в роли ГТ команды?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:26
Кишка тонка оказалась!!! Ну такая тяжелая работа,короче сынок!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:32
Бумеранг однако
2nk8mbspj8ha
2nk8mbspj8ha
вчера в 19:25
хорошо что хватило силы воли принять правильное решение...
pomor45
pomor45
вчера в 19:25
Лёша понял, что Игоря он тренировать не может по определению.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:20
Хозяйство вести..., это не... баклажанами трясти)))
Capral
Capral
вчера в 19:20
А я, даже комментировать не хочу. Но, одно, все-таки скажу: Березуцкий с самого начала не должен был брать на себя такую ответственность. Исходя из этого, у меня нет к нему- ни уважения, ни сочувствия.
makkie
makkie
вчера в 19:02
Физрук есть физрук, что Василий, что Алексей.
Им бы в ПФЛ или ФНЛ для начала поработать, а то доверили сразу цска - естественно, они не потянули. Сидели на лавке и жевали жвачки на пару ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47, ред.
Акинфеев рассказал, почему Алексей Березуцкий ушёл из ЦСКА.

Как говорится, не по Сеньке была ноша.

Алексей думал что может стать великим тренером в родном клубе. Но уж начал свою деятельность не с самых правильных действий.

Всеми возможными и невозможными действиями выжал из клуба на тот момент главного тренера Олича. Что уже не красит Алексея. Как говорится, Бог не Яшка.

И судьба быстро расставила всё по местам. И Березуцкого убрали из команды. И до сих пор о нём никто и не вспоминает. Даже инсайдов нет никаких о Березуцком. И наврядли в ближайшее время хоть кто-то о нём вспомнит .
Союзник противников
Союзник противников ответ km5mzqt6b29c (раскрыть)
вчера в 18:44
Дополни глубоким смыслом.Подозреваю,что он будет опираться на интригах,заговорах и убийствах.
ABir
ABir
вчера в 18:42
Если бы сам не ушёл, ему бы помогли
km5mzqt6b29c
km5mzqt6b29c
вчера в 18:29
Ни о чем
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