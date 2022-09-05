В «Спартаке» объяснили, почему не позвали Ковача на матч легенд

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему на второй матч легенд «Спартака» и «Зенита» не позвали бывшего игрока московского клуба Радослава Ковача.
Ранее Ковач резко высказался по поводу того, что не получил приглашение на матч.
Радослав — наш парень. Надеемся, что он примет участие в следующем матче. Команду собирают сами ветераны, а не футбольный клуб «Спартак». Мы отдали все на откуп им. С удовольствием пригласим Ковача на следующий матч. Можно считать это официальным приглашением.