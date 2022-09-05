В «Спартаке» объяснили, почему не позвали Ковача на матч легенд

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сегодня, 09:16

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему на второй матч легенд «Спартака» и «Зенита» не позвали бывшего игрока московского клуба .

Ранее Ковач резко высказался по поводу того, что не получил приглашение на матч.