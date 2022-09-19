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Тренер «Факела»: «Расстроены ничьей, мы хотели победить „Сочи“»

вчера, 23:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи».

Немного расстроены результатом, мы, извините за скромность, хотели в Сочи победить. После победы над «Локомотивом» мы были хорошо готовы, и я не мог сказать футболистам, что мы едем не проиграть. В перерыве мы делали акцент на том, чтобы играть в атаку, так как во второй половине первого тайма мы отодвинули игру от своих ворот, и соперник не превосходил нас ни в чем. Делали акцент, чтобы мы оказывали давление, старались выиграть игру.

Когда Василенко со мной разговаривал, он пожелал удачи и сказал, что в будущем все будет зависеть от меня. Свою роль сыграло, что я уже два года в «Факеле». Василенко профессионально делегировал полномочия всем в тренерском штабе. Я четко понимал свои функции, готовил команду к тренировкам. Для меня не стало неожиданностью, что я стал дальше продолжать свою работу. У нас есть философия клуба, и мы будем следовать нашим принципам: самоотдача, запредельная концентрация. Пока мы не такой клуб, чтобы играть каждый матч с позиции силы. Фрагментарно мы отталкиваемся от игры соперника.

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Все комментарии
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сегодня в 00:19
Очень жсль.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:31
Факелу и ничья должна быть за счастье!
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