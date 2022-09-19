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Кержаков: «До начала чемпионата было понятно, что „Зенит“ будет чемпионом»

вчера, 21:42

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» наверняка чемпион? Мне это было очевидно ещё до начала чемпионата. Мне кажется, это всем очевидно. Соотношение футболистов в «Зените» и в других командах — неконкурентоспособны. «Зенит» сильнее остальных своих соперников, тем более на такой длиной дистанции. Если бы брали плей-офф, то могло случиться всё что угодно. Но когда такая длинная дистанция, шансов у всех остальных команд просто не существует. Это моё субъективное мнение.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:53
Для тех команд и болельщиков , которые любят плей-офф, игры на вылет, уже давным давно придуман кубок
И это действительно интересный формат, как раз тем, что в отдельно взятой матче , любой, даже самый слабый клуб или середняк может вынести фаворита
У нас в России к сожалению надругались над этим форматом, и придумали какой-то разврат, в котором клуб может проиграть несколько раз на разных стадиях и все равно бороться за победу дальше
Очень печально, ведь дух и энергетика кубковых матчей навылет потеряна
ABir
ABir
вчера в 22:34
И чего в этом хорошего, что нет у Зенита конкурентов? Это тупиковый путь развития самого Зенита и всего российского футбола. Если всем все сразу известно, то может и не играть вовсе?
22stu5zf9cpk
22stu5zf9cpk
вчера в 22:16
Состав хороший и игра идёт
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:11
Ещё один провидец!
David Young
David Young
вчера в 22:01
Кому-то было, кому-то не было.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:45
Задолбали такие речи...
Гость
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