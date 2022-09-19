Кержаков: «До начала чемпионата было понятно, что „Зенит“ будет чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
«Зенит» наверняка чемпион? Мне это было очевидно ещё до начала чемпионата. Мне кажется, это всем очевидно. Соотношение футболистов в «Зените» и в других командах — неконкурентоспособны. «Зенит» сильнее остальных своих соперников, тем более на такой длиной дистанции. Если бы брали плей-офф, то могло случиться всё что угодно. Но когда такая длинная дистанция, шансов у всех остальных команд просто не существует. Это моё субъективное мнение.
И это действительно интересный формат, как раз тем, что в отдельно взятой матче , любой, даже самый слабый клуб или середняк может вынести фаворита
У нас в России к сожалению надругались над этим форматом, и придумали какой-то разврат, в котором клуб может проиграть несколько раз на разных стадиях и все равно бороться за победу дальше
Очень печально, ведь дух и энергетика кубковых матчей навылет потеряна
И это действительно интересный формат, как раз тем, что в отдельно взятой матче , любой, даже самый слабый клуб или середняк может вынести фаворита
У нас в России к сожалению надругались над этим форматом, и придумали какой-то разврат, в котором клуб может проиграть несколько раз на разных стадиях и все равно бороться за победу дальше
Очень печально, ведь дух и энергетика кубковых матчей навылет потеряна