Кержаков: «До начала чемпионата было понятно, что „Зенит“ будет чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ .

«Зенит» наверняка чемпион? Мне это было очевидно ещё до начала чемпионата. Мне кажется, это всем очевидно. Соотношение футболистов в «Зените» и в других командах — неконкурентоспособны. «Зенит» сильнее остальных своих соперников, тем более на такой длиной дистанции. Если бы брали плей-офф, то могло случиться всё что угодно. Но когда такая длинная дистанция, шансов у всех остальных команд просто не существует. Это моё субъективное мнение.