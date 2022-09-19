«„Спартаку“ от этого тоже престиж будет». Хаджи — о Каррере в «Ювентусе»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «красно-белых» может возглавить «Ювентус».

У «Ювентуса» сейчас проблемы. Заслуживает ли Каррера тренировать эту команду? Не знаю, мы же не крутимся в итальянском футболе. Но «Ювентус» — совершенно другая команда, чем «Спартак». Там такие миллионеры играют! С ними сложно очень работать (смеется). Конечно, этот клуб входит где‑то в топ‑10 или топ‑15 мира. Но, конечно, хотелось бы, чтобы тренер, работавший в «Спартаке», тренировал такую топовую команду. И «Спартаку» от этого тоже престиж будет. То есть тогда мы можем сказать, что не зря Каррера был востребован у нас, раз его «Ювентус» взял. Но просто в принципе нигде, кроме «Спартака» он себя не проявил.