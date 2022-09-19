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«„Спартаку“ от этого тоже престиж будет». Хаджи — о Каррере в «Ювентусе»

сегодня, 19:15

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «красно-белых» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».

У «Ювентуса» сейчас проблемы. Заслуживает ли Каррера тренировать эту команду? Не знаю, мы же не крутимся в итальянском футболе. Но «Ювентус» — совершенно другая команда, чем «Спартак». Там такие миллионеры играют! С ними сложно очень работать (смеется). Конечно, этот клуб входит где‑то в топ‑10 или топ‑15 мира. Но, конечно, хотелось бы, чтобы тренер, работавший в «Спартаке», тренировал такую топовую команду. И «Спартаку» от этого тоже престиж будет. То есть тогда мы можем сказать, что не зря Каррера был востребован у нас, раз его «Ювентус» взял. Но просто в принципе нигде, кроме «Спартака» он себя не проявил.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:39
Вот,блин,престижиТАТОРЫ!!! А позора не получите??? Хотя нет,ибо не будет он старушку тренировать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:29
Ага , особенно когда под откос Юве пошлёт , престижно !)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:16
Посмотрим,что получится.
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