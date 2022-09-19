Джорджевич: «Быстро понял, что хочу вернуться в Россию»

Нападающий высказался о своём переходе в «Сочи».

Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошел медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что все прошло довольно быстро.

Устроили ли меня условия? Да. Сегодня уже тренировался. У команды выходной, поэтому пока занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Был на последнем матче, смотрел игру. Все понравилось.

Рад ли вернуться в Россию? Конечно. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию. Сначала мыслил, что хочу попробовать себя в европейском чемпионате, но потом быстро понял, что хотел бы вернуться в Россию. Здесь я очень хорошо себя чувствую, эти мысли были в голове все время.