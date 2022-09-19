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Джорджевич: «Быстро понял, что хочу вернуться в Россию»

сегодня, 19:52

Нападающий Лука Джорджевич высказался о своём переходе в «Сочи».

Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошел медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что все прошло довольно быстро.

Устроили ли меня условия? Да. Сегодня уже тренировался. У команды выходной, поэтому пока занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Был на последнем матче, смотрел игру. Все понравилось.

Рад ли вернуться в Россию? Конечно. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию. Сначала мыслил, что хочу попробовать себя в европейском чемпионате, но потом быстро понял, что хотел бы вернуться в Россию. Здесь я очень хорошо себя чувствую, эти мысли были в голове все время.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:13
За бабло и черногорию продаст.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:51
Дебит с кредитом пересчитал , и получилось что в России лучше !)
ДСА
ДСА
сегодня в 20:36
И наплевать на санкции.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:33
Прикипел к России,"испортил породу". Чё делать в этой Дании,сыро и скучно.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:21
Радует, что хоть кто-то приезжает.
yyg3z9hxs3sg
yyg3z9hxs3sg
сегодня в 20:12
Видно условия хорошие!
протон
протон
сегодня в 20:07
Удачи, Лука! Лично я рад твоему возвращению в Россию.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:02
Зарплата просто хорошая
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 20:02
Быстро понял, что много денег не бывает.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 19:56
Ну и ладно.
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