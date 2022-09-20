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Уилкшир: «Политика не должна вмешиваться в спорт, но сейчас это происходит»

сегодня, 13:50

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир порассуждал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

Очевидно, что основная цель — собрать футболистов сборной вместе, провести матч на международном уровне. В этом основной вызов. Важно, чтобы ребята не теряли игровых связей, да и просто провели время в составе национальной команды.

У людей разные взгляды на эту ситуацию, их мнения тоже надо уважать. Но для России, бесспорно, это крайне неприятная ситуация, в которой сложно что-то сделать и которую российская федерация не может контролировать. Это не лучшая позиция для кого-либо, но нужно отнестись к реакции Боснии с уважением.

Сейчас действительно очень тяжелая ситуация не только для российских клубов, но и для сборной. Все полагали, что политика не должна вмешиваться в спорт, но именно это сейчас и происходит. Что касается Австралии, это надо спрашивать у федерации, но я не уверен, что там дали бы положительный ответ на проведения товарищеского матча с Россией.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:06
Сейчас вся европа как страусы головы спрятали а 63 выставили.
Rattlehead
Rattlehead ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 13:57, ред.
Политика - это концентрированное выражение экономики, на которой завязано всё, включая спорт.
3zz8je8tfhmc
3zz8je8tfhmc
сегодня в 13:56
Надо не говорить, а играть!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:53
Это точно.Спорт вне политики!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:52
Сказал много, но почти ни о чем...
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