Уилкшир: «Политика не должна вмешиваться в спорт, но сейчас это происходит»

Бывший футболист «Динамо» порассуждал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

Очевидно, что основная цель — собрать футболистов сборной вместе, провести матч на международном уровне. В этом основной вызов. Важно, чтобы ребята не теряли игровых связей, да и просто провели время в составе национальной команды.

У людей разные взгляды на эту ситуацию, их мнения тоже надо уважать. Но для России, бесспорно, это крайне неприятная ситуация, в которой сложно что-то сделать и которую российская федерация не может контролировать. Это не лучшая позиция для кого-либо, но нужно отнестись к реакции Боснии с уважением.

Сейчас действительно очень тяжелая ситуация не только для российских клубов, но и для сборной. Все полагали, что политика не должна вмешиваться в спорт, но именно это сейчас и происходит. Что касается Австралии, это надо спрашивать у федерации, но я не уверен, что там дали бы положительный ответ на проведения товарищеского матча с Россией.