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Капелло: «Кейн — важнейший футболист сборной Англии»

сегодня, 08:31

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн является одним из лучших футболистов мира.

Полагаю, Кейн является одним из лучших нападающих. Ему повезло, что его тренирует Антонио Конте, который помог ему стать лучше. Теперь Кейн активно создает моменты, а не просто ждет мяч. Он способен забивать голы и отдавать голевые передачи. Кейн принимает участие в построении, и он часто оказывается тем, кто получает голевые передачи и помогает своим партнерам по команде настроиться. Думаю, Кейн — важнейший футболист сборной Англии.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 08:43
Сейчас он самый-самый
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:38
На нем всё и держится.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:33
Кейн просто слабак
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