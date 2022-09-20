Капелло: «Кейн — важнейший футболист сборной Англии»

Бывший главный тренер сборной Англии считает, что нападающий «Тоттенхэма» является одним из лучших футболистов мира.

Полагаю, Кейн является одним из лучших нападающих. Ему повезло, что его тренирует Антонио Конте, который помог ему стать лучше. Теперь Кейн активно создает моменты, а не просто ждет мяч. Он способен забивать голы и отдавать голевые передачи. Кейн принимает участие в построении, и он часто оказывается тем, кто получает голевые передачи и помогает своим партнерам по команде настроиться. Думаю, Кейн — важнейший футболист сборной Англии.