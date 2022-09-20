Аспас: «Мне обидно из-за того, что я не попал в заявку сборной»

Нападающий «Сельты» отреагировал на невызов в сборную Испании.

Мне обидно из-за того, что я не попал в заявку сборной, но я упорный и не собираюсь опускать руки. У меня все еще есть шансы на то, чтобы поехать с командой в Катар, поэтому каждую неделю я стараюсь показать свой максимум, играя за «Сельту». Я приложу все усилия.

Я буду рад, если Луис Энрике внесёт меня в итоговую заявку на мировое первенство, но мне платят за выступления в составе «Сельты». Я неплохо провел прошлый сезон, и мне больно от того, что Энрике мне не позвонил. Но не стоит терять надежду, она остается.

Мой невызов в сборную связан исключительно с футболом? Я хочу в это верить. У меня никогда не было проблем с Энрике.