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Аспас: «Мне обидно из-за того, что я не попал в заявку сборной»

сегодня, 11:05

Нападающий «Сельты» Яго Аспас отреагировал на невызов в сборную Испании.

Мне обидно из-за того, что я не попал в заявку сборной, но я упорный и не собираюсь опускать руки. У меня все еще есть шансы на то, чтобы поехать с командой в Катар, поэтому каждую неделю я стараюсь показать свой максимум, играя за «Сельту». Я приложу все усилия.

Я буду рад, если Луис Энрике внесёт меня в итоговую заявку на мировое первенство, но мне платят за выступления в составе «Сельты». Я неплохо провел прошлый сезон, и мне больно от того, что Энрике мне не позвонил. Но не стоит терять надежду, она остается.

Мой невызов в сборную связан исключительно с футболом? Я хочу в это верить. У меня никогда не было проблем с Энрике.

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:37
Аспас станет хорошим тренером
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:22
Не подходит по ходу
ujwtq8vu9hdf
ujwtq8vu9hdf
сегодня в 11:22
Это понятно
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