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Кутепов: «Федун — папа. Оценю его период в „Спартаке“ на пятёрку с плюсом»

сегодня, 15:00

Экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил период управления московским клубом Леонида Федуна.

О Федуне в «Спартаке» можно сказать ― папа. Он был очень важной фигурой для клуба, вкладывал не только много денег, но и времени, внимания, нервов тоже. Думаю, он не просто так принял это решение, об этом уже ходили разговоры. Я был готов к этой новости, но до последнего не верил, что он уйдет.

Как оценить его период в «Спартаке»? Чемпионство, Суперкубок, Кубок, серебряные и бронзовые медали, Лига Чемпионов. Очень хороший период – думаю, на пятёрку с плюсом. С нами он всегда общался на хорошей волне, никогда не пихал. Всегда вёл себя культурно и адекватно.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:02
Папа - кормилец и Его надо беречь...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:46
Вот поэтому и пятёрка от косметички - не пихал, позволял забивать на футбол и платил бешенные деньги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:40
Мнение кути авторитетное как никак ЗМС.
makkie
makkie
сегодня в 15:31
Чемпионство, Суперкубок, Кубок
_____________________________

Возможно, за 3-4 года - это отличные достижения.
Но Федун был у руля целых 20 лет и три трофея - это просто слёзы, в сравнении с успехами того же Гинера с цска (Зенит по понятным причинам не берём в расчёт).
Зато Федун щедро обеспечивал настоящее и будущее Кутепова. Вот за это Кутепов его в ножки должен целовать, ибо его зарплата в 2 млн евро явно не соответствовала игре за Спартак.
m9445h83j5j4
m9445h83j5j4
сегодня в 15:21
А Кутепов блудный сын
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:01
Большой человек, спасибо
Гость
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