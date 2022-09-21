Кутепов: «Федун — папа. Оценю его период в „Спартаке“ на пятёрку с плюсом»

Экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил период управления московским клубом Леонида Федуна.
О Федуне в «Спартаке» можно сказать ― папа. Он был очень важной фигурой для клуба, вкладывал не только много денег, но и времени, внимания, нервов тоже. Думаю, он не просто так принял это решение, об этом уже ходили разговоры. Я был готов к этой новости, но до последнего не верил, что он уйдет.
Как оценить его период в «Спартаке»? Чемпионство, Суперкубок, Кубок, серебряные и бронзовые медали, Лига Чемпионов. Очень хороший период – думаю, на пятёрку с плюсом. С нами он всегда общался на хорошей волне, никогда не пихал. Всегда вёл себя культурно и адекватно.
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Возможно, за 3-4 года - это отличные достижения.
Но Федун был у руля целых 20 лет и три трофея - это просто слёзы, в сравнении с успехами того же Гинера с цска (Зенит по понятным причинам не берём в расчёт).
Зато Федун щедро обеспечивал настоящее и будущее Кутепова. Вот за это Кутепов его в ножки должен целовать, ибо его зарплата в 2 млн евро явно не соответствовала игре за Спартак.
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Возможно, за 3-4 года - это отличные достижения.
Но Федун был у руля целых 20 лет и три трофея - это просто слёзы, в сравнении с успехами того же Гинера с цска (Зенит по понятным причинам не берём в расчёт).
Зато Федун щедро обеспечивал настоящее и будущее Кутепова. Вот за это Кутепов его в ножки должен целовать, ибо его зарплата в 2 млн евро явно не соответствовала игре за Спартак.