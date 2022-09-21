Комличенко: «Отстранение от Евро было ожидаемо»

Нападающий «Ростова» и сборной России высказался о недопуске национальной команды к жеребьевке Евро-2024.

Отстранение от Евро было ожидаемо. Обидно, конечно, но будем продолжать тренироваться. Мы не то что привыкшие, но уже были в такой ситуации. Это было одной из мотиваций, но теперь мотивация просто играть в сборной.

Теперь будет мотивация просто попасть в сборную, быть в списке лучших игроков — стать лучшим форвардом страны. А то ради чего еще играть? Это серьезный подход, я считаю. Никто не будет играть в полноги.