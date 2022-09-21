Кавазашвили считает, что на Сазонова «давят», чтобы он выступал за Грузию

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.
Мальчик находится между двумя сторонами — Грузия и Россия. Мама грузинка, она его воспитала. Через маму идет «давиловка» на него, чтобы он выступал за Грузию. Почему? Потому, что Россия не играет в международных турнирах, а Грузия участвует полноценно во всех соревнованиях.
Артема Дзюбу вызывали в сборную, он не явился. И что сделали — ничего. Какие могут быть санкции против него (Сазонова)?