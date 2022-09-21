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Кавазашвили считает, что на Сазонова «давят», чтобы он выступал за Грузию

сегодня, 13:19

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.

Мальчик находится между двумя сторонами — Грузия и Россия. Мама грузинка, она его воспитала. Через маму идет «давиловка» на него, чтобы он выступал за Грузию. Почему? Потому, что Россия не играет в международных турнирах, а Грузия участвует полноценно во всех соревнованиях.

Артема Дзюбу вызывали в сборную, он не явился. И что сделали — ничего. Какие могут быть санкции против него (Сазонова)?

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:04
Да пусть едет, но только нужно признать его легионером.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:53
Дался вам этот Сазонов, пусть играет где хочет!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:02
Грузин Анзор знает "национальные традиции"! Плюс ему за откровенность и объективность.
6d2dr3kymf34
6d2dr3kymf34
сегодня в 13:26
Да пёс с ним
Гость
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