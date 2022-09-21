Агент Савича: «Игор сделает всё, что скажет футбольная федерация Боснии»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» , признался, что его клиент готов сыграть за сборную Боснии и Герцеговины против России.

Конечно. Почему нет? Ему было бы интересно. Он сделает все, что скажет футбольная федерация Боснии. Ведь это политическая история, ответы, которые дают Пьянич и Джеко — это специфическая игра. Можно вспомнить и ситуацию с Норманном и сборной Норвегии. Такие вещи сейчас происходят в мире, но их быть не должно, особенно в спорте. Все равно народ Боснии воспринимает Россию как дружественную страну.