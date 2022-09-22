Игуаин: «Люди уверены, что жизнь футболистов не имеет особых трудностей»

Нападающий клуба «Интер Майами» высказался об отрицательных сторонах жизни профессионального футболиста.

Люди уверены, что жизнь футболистов не имеет особых трудностей, но это не так. У нас нет тех же прав, которые есть у других людей. Футболист не должен реагировать, если его на улице кто-то пытается оскорбить. После поражения или грубой ошибки в игре невозможно выйти из дома. Стоит понимать, что это работа.

Это несправедливо, после 15 лет работы в профессиональном футболе ты не можешь ответить на оскорбления, это вопрос уважения. На данном этапе жизни я больше не намерен терпеть это.