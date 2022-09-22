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Игуаин: «Люди уверены, что жизнь футболистов не имеет особых трудностей»

сегодня, 18:17

Нападающий клуба «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался об отрицательных сторонах жизни профессионального футболиста.

Люди уверены, что жизнь футболистов не имеет особых трудностей, но это не так. У нас нет тех же прав, которые есть у других людей. Футболист не должен реагировать, если его на улице кто-то пытается оскорбить. После поражения или грубой ошибки в игре невозможно выйти из дома. Стоит понимать, что это работа.

Это несправедливо, после 15 лет работы в профессиональном футболе ты не можешь ответить на оскорбления, это вопрос уважения. На данном этапе жизни я больше не намерен терпеть это.

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 20:03
Стало быть жизнь простых работяг легче... Игуаин, зарабатывай свои миллионы и не вздумай ныть!
yn3s4wxpmmxa
yn3s4wxpmmxa
сегодня в 19:24
Кокорин: "А что не так?".
truffagldino
truffagldino
сегодня в 19:15
Был вообще вопиющий случай после гола в свои ворота.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:31
В чем то он прав... на то вы и звезды...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:31
Они за свои трудности хорошо получают!
Гость
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