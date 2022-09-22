Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Наций 2022/2023

Бонуччи: «Те люди, которые освистывают сборную, глупы»

сегодня, 19:00

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о критике в адрес футболистов итальянской национальной команды.

Невероятно трудно жить с разочарованием и тоской в связи со вторым подряд непопаданием на мировое первенство, но, к сожалению, таков футбол. Необходимо найти силы идти дальше, вернуть те эмоции, которые мы испытали на чемпионате Европы.

Те люди, которые освистывают сборную, глупы. Футболисты представляют народ, даже тех, кто свистит. Нужно стать более культурными, завтра надеемся на заряженный «Сан-Сиро».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Хочу ударить его при встрече». Галлиани — о Роналдиньо
Сегодня, 19:35
Игуаин: «Люди уверены, что жизнь футболистов не имеет особых трудностей»
Сегодня, 18:17
Тренер Киргизии: «В ситуации с Дзюбой и Карпиным я на стороне тренера»
Сегодня, 16:19
Камоцци: «Позвольте Артему Реброву стать спортивным директором „Спартака“»
Сегодня, 15:49
Грилиш: «Всегда мечтал сыграть на „Сан Сиро“»
Сегодня, 09:45
Усман Дембеле: «Всегда говорил, что хочу остаться в „Барселоне“»
Сегодня, 08:58
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:23
Болельщик всегда прав
25pnht6275tw
25pnht6275tw
сегодня в 19:18
Италия пропустившая последний 2018 и следующий чемпионат мира 2022 года заслуживает только оваций, а те кто освистывает за это сборную глупцы и не разбираются в футболе.
логика на гране фантастики. если учесть, что итальянцы футбольная нация и кроме побед ни на что не рассчитывает.
Бонуччи прощения бы просить, а не обвинять болельщиков в справедливом обращении к сборной.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:16
Правильно сказал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 