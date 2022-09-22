Бонуччи: «Те люди, которые освистывают сборную, глупы»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о критике в адрес футболистов итальянской национальной команды.
Невероятно трудно жить с разочарованием и тоской в связи со вторым подряд непопаданием на мировое первенство, но, к сожалению, таков футбол. Необходимо найти силы идти дальше, вернуть те эмоции, которые мы испытали на чемпионате Европы.
Те люди, которые освистывают сборную, глупы. Футболисты представляют народ, даже тех, кто свистит. Нужно стать более культурными, завтра надеемся на заряженный «Сан-Сиро».
логика на гране фантастики. если учесть, что итальянцы футбольная нация и кроме побед ни на что не рассчитывает.
Бонуччи прощения бы просить, а не обвинять болельщиков в справедливом обращении к сборной.
логика на гране фантастики. если учесть, что итальянцы футбольная нация и кроме побед ни на что не рассчитывает.
Бонуччи прощения бы просить, а не обвинять болельщиков в справедливом обращении к сборной.