Бонуччи: «Те люди, которые освистывают сборную, глупы»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии высказался о критике в адрес футболистов итальянской национальной команды.

Невероятно трудно жить с разочарованием и тоской в связи со вторым подряд непопаданием на мировое первенство, но, к сожалению, таков футбол. Необходимо найти силы идти дальше, вернуть те эмоции, которые мы испытали на чемпионате Европы.

Те люди, которые освистывают сборную, глупы. Футболисты представляют народ, даже тех, кто свистит. Нужно стать более культурными, завтра надеемся на заряженный «Сан-Сиро».