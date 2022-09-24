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Пономарев считает, что сборная России сыграет вничью с Киргизией

сегодня, 12:51
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев дал прогноз на исход товарищеской встречи между сборными Киргизии и России

Ничего не жду от этой игры, неинтересно. Карпин наверняка захочет посмотреть молодежь, ребята должны прибиваться к сборной. Это будет такой массовый просмотр, а результат в этой игре не особо важен. Экспериментальный матч, в котором биться и драться никто не будет. Думаю, игра закончится вничью — 1:1 или 0:0.

Не могу сказать, что мне интересно увидеть какого‑то конкретного игрока на поле из числа вызванных в сборную. Какая‑то серая масса у нас, а не как в советское время, когда специально ходили люди на стадион ради отдельных футболистов — Стрельцова, Воронина, Иванова, Яшина, Численко и так далее. В каждой команде были свои яркие персонажи, сейчас же не на кого смотреть. Все сейчас говорят о Захаряне, сделали из него какого‑то идола, но ему еще расти и расти. Или тот же Чалов, который в ЦСКА моего времени в лучшем случае за дубль играл бы.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:20
Возможно, он прав. Но ничья с Киргизией стала бы очередным разочарованием в сборной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:18
Это будет днище...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:00, ред.
Я хоть и советский человек до мозга костей, и сам старый,но старческое брюзжание, сиротство, и неопрятность не перевариваю.

Я тоже ничего не жду, но мне лично интересно.

Кто не приемлет это-торчите на мессианстве,роналдизме, ситях, барсах и прочем, а мне это не интересно. Пономарёв вполне может сидеть и смотреть кинохронику :"Я и великий советский футбол".
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:00
Даже если и ничейный результат, то это в сегодняшней ситуации уже не плохо. Лично мне, хочется поблагодарить сборную Кыргызстана и её болельщиков за желание и возможность сыграть со сборной России. В такие времена важны не приевшиеся слова, а поступки и действия, которые показывают, с кем можно "идти в разведку", а с кем нет. По любому когда ни будь Россия опять будет выступать под эгидой ФИФА и надеюсь тогда РФС пригласит сборную Кыргызстана в Лужники. Это было бы красиво и очень круто.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:54
Должны выиграть.
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