Пономарев считает, что сборная России сыграет вничью с Киргизией

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев дал прогноз на исход товарищеской встречи между сборными Киргизии и России

Ничего не жду от этой игры, неинтересно. Карпин наверняка захочет посмотреть молодежь, ребята должны прибиваться к сборной. Это будет такой массовый просмотр, а результат в этой игре не особо важен. Экспериментальный матч, в котором биться и драться никто не будет. Думаю, игра закончится вничью — 1:1 или 0:0.