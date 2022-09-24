Пономарев считает, что сборная России сыграет вничью с Киргизией

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев дал прогноз на исход товарищеской встречи между сборными Киргизии и России
Ничего не жду от этой игры, неинтересно. Карпин наверняка захочет посмотреть молодежь, ребята должны прибиваться к сборной. Это будет такой массовый просмотр, а результат в этой игре не особо важен. Экспериментальный матч, в котором биться и драться никто не будет. Думаю, игра закончится вничью — 1:1 или 0:0.
Не могу сказать, что мне интересно увидеть какого‑то конкретного игрока на поле из числа вызванных в сборную. Какая‑то серая масса у нас, а не как в советское время, когда специально ходили люди на стадион ради отдельных футболистов — Стрельцова, Воронина, Иванова, Яшина, Численко и так далее. В каждой команде были свои яркие персонажи, сейчас же не на кого смотреть. Все сейчас говорят о Захаряне, сделали из него какого‑то идола, но ему еще расти и расти. Или тот же Чалов, который в ЦСКА моего времени в лучшем случае за дубль играл бы.
Я тоже ничего не жду, но мне лично интересно.
Кто не приемлет это-торчите на мессианстве,роналдизме, ситях, барсах и прочем, а мне это не интересно. Пономарёв вполне может сидеть и смотреть кинохронику :"Я и великий советский футбол".
Я тоже ничего не жду, но мне лично интересно.
Кто не приемлет это-торчите на мессианстве,роналдизме, ситях, барсах и прочем, а мне это не интересно. Пономарёв вполне может сидеть и смотреть кинохронику :"Я и великий советский футбол".