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Семшов: «Нашу сборную сейчас нужно поддержать, любить её»

сегодня, 22:45
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов положительно относится к идее проведения контрольного матча сборных Кыргызстана и России.

Я думаю, что будет огромный интерес к матчу, безусловно, потому что любая игра сейчас для нашей команды ценна, учитывая, что последний матч мы проводили десять месяцев назад и что нас отстранили от отбора до чемпионата Европы. Я думаю, что нашу сборную сейчас нужно поддержать, любить ее, у нас собраны хорошие футболисты, мы умеем играть в футбол. Думаю, что сборная ответит тем же — порадует игрой и результатом.

Для нас сейчас нет слабых или сильных соперников, каждый соперник сейчас ценен, поэтому, конечно, мы будем смотреть, а футболисты — играть. Я думаю, что наша сборная жила, живет и будет жить, несмотря на запреты на участие в официальных матчах. Поэтому, конечно, игроки ждут любой возможности надеть футболку национальной команды, для них это почетно.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:58
Ну раз нужно, значит поддержим . Вперёд Россия !!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:48
Ну на счёт огромного интереса к матчу, Семшов, конечно, перегнул!
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