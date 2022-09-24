Чепчугов: «Несмотря на политические неврозы, мне приятно наблюдать за РПЛ»

Экс-вратарь ЦСКА считает, что в РПЛ будет борьба за первое место.

Сегодня РПЛ выглядит достойно. Мне нравится, как ребята двигаются по полю, нравятся многие задумки тренеров. Разумеется, что «Зенит» — претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например, ЦСКА , сыгравший неудачно последний тур с «Торпедо».