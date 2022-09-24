Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Чепчугов: «Несмотря на политические неврозы, мне приятно наблюдать за РПЛ»

сегодня, 12:23

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает, что в РПЛ будет борьба за первое место.

Сегодня РПЛ выглядит достойно. Мне нравится, как ребята двигаются по полю, нравятся многие задумки тренеров. Разумеется, что «Зенит» — претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например, ЦСКА, сыгравший неудачно последний тур с «Торпедо».

Несмотря на политические неврозы, мне приятно наблюдать за РПЛ, хотя наше правительство и не смогло урегулировать санкции против наших спортсменов. Не падайте духом. Борьба в РПЛ впереди. Удачи всем командам!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Абаев: «В „Торино“ у Миранчука больше возможностей раскрыться»
Сегодня, 14:22
Смородская: «Матч с Киргизией никому не нужен»
Сегодня, 13:59
Юран: «При всём уважении к Киргизии, но они слабее»
Сегодня, 13:48
Кавазашвили: «Мне всё равно, кто будет играть сегодня за сборную России»
Сегодня, 13:25
Пономарев считает, что сборная России сыграет вничью с Киргизией
Сегодня, 12:51
Колосков: «Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?»
Сегодня, 10:39
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:57
Такое ощущение,что Чепчугов вещает с высот своего пребывания ГДЕ-ТО ТАМ.Ты где,пацан,обретаешься???
ABir
ABir
сегодня в 12:46
На все товары и услуги происходит импортозамещение. Происходит этот процесс и в футболе. РПЛ- наш отечественный продукт, поэтому нам им пользоваться и совершенствовать.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:28
Чепчугов, наверно, крутой политик, такой же как и вратарь, наверно знает как урегулировать санкции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 