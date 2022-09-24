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Колосков: «Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?»

сегодня, 10:39

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сообщалось, что ФИФА разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.

«Захарян уже заигран за сборную России, за Армению играть он не сможет. Так что это все пустая болтовня, рассчитанная на наивных людей, которые не читают газет и ничего не понимают. ФИФА никакое исключение делать не будет. Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала для него исключение? Они даже для Месси исключений не делают, для других тем более. Так что все это глупые и бессмысленные разговоры», – сказал Колосков.

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dxmpf3yp2qdn
dxmpf3yp2qdn
сегодня в 13:53, ред.
Пушкаш после венгерских событий 1956 года эмигрировал в Испанию, принял испанское подданство, что позволило ему выступать за сборную этой страны.
За Испанию он провёл всего 4 матча.

Понимаю, что с тех пор смена футбольного гражданства стала намного затруднительнее, но...

Теоретически ФИФА может пойти на исключения и разрешить Захаряну сменить футбольное гражданство (вследствие последних событий удивляться не стоит), но тут возникает опять много "НО".

Ну во первых сам Захарян должен отказаться публично от России и рассказать как ему плохо жилось. По сути он должен попросить политического убожество (убежища).

Вот тут и вопрос - а готов ли сам Арсен на такие жертвы ради сладкой жизни на западе? А как же семья, родные, друзья? А если карьера там не заладится?

Но в любом случае там для них он всё равно будет русским, да ещё и предателем, а предателей нигде не любят. И в итоге может оказаться нигде не нужен, в Россию уж точно дорога будет закрыта.

Так что мне лично кажется что Арсен не готов к этому.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ bsww (раскрыть)
сегодня в 13:49
ФИФА на это не пойдёт, поскольку будет прецедент. Они уже сейчас себе в ноги пару раз выстрелили, просто так отстранив Россию от ЧМ, а ещё сильнее себя загонять в угол, они точно не будут...
bsww
bsww
сегодня в 12:54
Пока не будет официального решения ФИФА по этому поводу, всегда есть шанс на исключение. Мы исключены из отбора хоть на континентальное первенство, хоть на мировое первенство в отличии от Аргентины с Месси
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:36
Кто, кто? Некто в кожаном пальто.
STVA 1
STVA 1 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 12:36
Согласен с Вами!
SonataArctica
SonataArctica ответ ARMENIAN (раскрыть)
сегодня в 12:34
Зачем газеты, когда нехорошая куйня имеет место?
SonataArctica
SonataArctica ответ старина (раскрыть)
сегодня в 12:32
Спартак?) Или Динамо?)
амурец
амурец
сегодня в 12:32
Согласен, кто такой Захкрян? Но в угоду политике ФИФА может пойти и против России
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 12:31
Каждому своё. Не хочу плохо говорить, но не стоит гадости говорить.
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 12:27
А кто такой Путин?)
старина
старина
сегодня в 12:21
Эти могут в пику России.Кстати невелика потеря.Распиарен донельзя.Тот же Сперцян намного интереснее
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 12:16
Вы что газеты не читаете? Ахахахах
ABir
ABir
сегодня в 12:00
Даже интересно будет, если это исключение прокатит
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:56
А кто такой Путин , что развязал в*йну с Украиной , что теперь все спортсмены обречены не выступать в международных матчах !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:17, ред.
Список колосковсих наивностей :

1.В УЕФА сидят наши симпотанты.
2.В ФИФА сидят мои друзья.
3.Официальный спонсор ФИФА-УЕФА - ГАЗПРОМ, всё порешает.
4.О,спорт,ты мир!
5. Спорт вне политики.
6.Олимпийское движение -зона дружбы и мира.
7.Я всё знаю про закулисье спорта.
8.У нас-отличный футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:16
Данная ситуация - как мерило политизированности ФИФА...

Осталось посмотреть...что ФИФА дороже...вековые принципы...или прогиб под политиков...
Sadjon
Sadjon
сегодня в 11:14
Все верно, так и есть.......
pdk7m7874cvs
pdk7m7874cvs
сегодня в 10:40
Это точно
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