Колосков: «Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Сообщалось, что ФИФА разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.
«Захарян уже заигран за сборную России, за Армению играть он не сможет. Так что это все пустая болтовня, рассчитанная на наивных людей, которые не читают газет и ничего не понимают. ФИФА никакое исключение делать не будет. Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала для него исключение? Они даже для Месси исключений не делают, для других тем более. Так что все это глупые и бессмысленные разговоры», – сказал Колосков.
1.В УЕФА сидят наши симпотанты.
2.В ФИФА сидят мои друзья.
3.Официальный спонсор ФИФА-УЕФА - ГАЗПРОМ, всё порешает.
4.О,спорт,ты мир!
5. Спорт вне политики.
6.Олимпийское движение -зона дружбы и мира.
7.Я всё знаю про закулисье спорта.
8.У нас-отличный футбол.
1.В УЕФА сидят наши симпотанты.
2.В ФИФА сидят мои друзья.
3.Официальный спонсор ФИФА-УЕФА - ГАЗПРОМ, всё порешает.
4.О,спорт,ты мир!
5. Спорт вне политики.
6.Олимпийское движение -зона дружбы и мира.
7.Я всё знаю про закулисье спорта.
8.У нас-отличный футбол.
За Испанию он провёл всего 4 матча.
Понимаю, что с тех пор смена футбольного гражданства стала намного затруднительнее, но...
Теоретически ФИФА может пойти на исключения и разрешить Захаряну сменить футбольное гражданство (вследствие последних событий удивляться не стоит), но тут возникает опять много "НО".
Ну во первых сам Захарян должен отказаться публично от России и рассказать как ему плохо жилось. По сути он должен попросить политического убожество (убежища).
Вот тут и вопрос - а готов ли сам Арсен на такие жертвы ради сладкой жизни на западе? А как же семья, родные, друзья? А если карьера там не заладится?
Но в любом случае там для них он всё равно будет русским, да ещё и предателем, а предателей нигде не любят. И в итоге может оказаться нигде не нужен, в Россию уж точно дорога будет закрыта.
Так что мне лично кажется что Арсен не готов к этому.
За Испанию он провёл всего 4 матча.
Понимаю, что с тех пор смена футбольного гражданства стала намного затруднительнее, но...
Теоретически ФИФА может пойти на исключения и разрешить Захаряну сменить футбольное гражданство (вследствие последних событий удивляться не стоит), но тут возникает опять много "НО".
Ну во первых сам Захарян должен отказаться публично от России и рассказать как ему плохо жилось. По сути он должен попросить политического убожество (убежища).
Вот тут и вопрос - а готов ли сам Арсен на такие жертвы ради сладкой жизни на западе? А как же семья, родные, друзья? А если карьера там не заладится?
Но в любом случае там для них он всё равно будет русским, да ещё и предателем, а предателей нигде не любят. И в итоге может оказаться нигде не нужен, в Россию уж точно дорога будет закрыта.
Так что мне лично кажется что Арсен не готов к этому.