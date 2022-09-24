Колосков: «Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?»

1664005183

сегодня, 10:39

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства полузащитника «Динамо» .

Сообщалось, что ФИФА разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.