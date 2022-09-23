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Канчельскис: «В матче со сборной Киргизии посмотрим, кто как готов»

сегодня, 22:29
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о контрольном матче сборных Кыргызстана и России.

Надо быть готовыми, что ситуация изменится к лучшему. Дай бог, чтобы в ближайшее время ситуация с нашим футбольным будущим прояснилась. В матче со сборной Киргизии посмотрим, кто как готов — надо быть в тонусе. Правильно сделали, что решили провести товарищескую игру. Уровень нашего футбола выше, чем у киргизов. Игра точно будет голевой.

Стоит ли радоваться, если мы победим Киргизию? Победа — это всегда положительные эмоции. Игроки собираются в сборной, давно друг друга не видели — общаются и улыбаются. Это же эмоции, и, конечно, надо радоваться победе даже в товарищеской игре. Любая победа — радость и эмоции.

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протон
протон
сегодня в 22:31
Нормальный матч. С молдованами и катарцами играли. Кыргызы не хуже. Жаль, перспектив пока нет.
Гость
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