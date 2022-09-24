Эвра: «Наверное, тен Хаг ожидал добиться с этими игроками большего»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в положительном ключе отозвался о работе главного тренера «дьяволов» Эрике тен Хаге.

Я всегда рад говорить о «Манчестер Юнайтед», ибо делаю это от всего сердца. Первые два матча были ужасны – поражение дома от «Брайтона» и на выезде от «Брентфорда».

Наверное, тен Хага обманули, как и других предыдущих тренеров клуба: на предсезонке он собрал исполнителей, создалось ощущение, будто они в форме, все выглядело замечательно. Наверное, он ожидал добиться с этими игроками большего, чем предыдущие наставники, но это оказалось не так.

Все изменилось, когда он заменил нескольких игроков, даже не потому, что они плохо себя проявили, а из-за негатива, который на них обрушился, и порой от этого негатива нужно избавляться. У него хватило смелости на это.