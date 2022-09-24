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Эвра: «Наверное, тен Хаг ожидал добиться с этими игроками большего»

сегодня, 18:21

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в положительном ключе отозвался о работе главного тренера «дьяволов» Эрике тен Хаге.

Я всегда рад говорить о «Манчестер Юнайтед», ибо делаю это от всего сердца. Первые два матча были ужасны – поражение дома от «Брайтона» и на выезде от «Брентфорда».

Наверное, тен Хага обманули, как и других предыдущих тренеров клуба: на предсезонке он собрал исполнителей, создалось ощущение, будто они в форме, все выглядело замечательно. Наверное, он ожидал добиться с этими игроками большего, чем предыдущие наставники, но это оказалось не так.

Все изменилось, когда он заменил нескольких игроков, даже не потому, что они плохо себя проявили, а из-за негатива, который на них обрушился, и порой от этого негатива нужно избавляться. У него хватило смелости на это.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:47
ТХ вроде разобрался в ситуёвине
shlomo
shlomo
сегодня в 18:22
Цыплят по осени считают... посмотрим где в итоге будет МЮ
Гость
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