Месси сообщил, что адаптировался в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси сообщил, что полностью адаптировался в парижской команде.
«Я хорошо себя чувствую, гораздо лучше, чем в прошлом году. Я знал, что так будет, о чем говорил и раньше. У меня был плохой период, я не мог найти себя. Но в этом сезоне все по-другому. Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие», – сказал Месси.
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Так вот оно что! Подруга Мбаппе, мыло дали о себе знать в том сезоне
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Так вот оно что! Подруга Мбаппе, мыло дали о себе знать в том сезоне
Я ранее писал, если Месси сыграется с Неймаром и Мбаппе, то в этом сезоне ПСЖ будет одним из главных претендентов на победу в лиге чемпионов.
Мбаппе остался, Месси разыгрался, если Мбаппе ещё перестанет иногда обижаться, то шороху они наведут не мало.
Ну в любом случае интересно будет понаблюдать, что из этого получится.
Я ранее писал, если Месси сыграется с Неймаром и Мбаппе, то в этом сезоне ПСЖ будет одним из главных претендентов на победу в лиге чемпионов.
Мбаппе остался, Месси разыгрался, если Мбаппе ещё перестанет иногда обижаться, то шороху они наведут не мало.
Ну в любом случае интересно будет понаблюдать, что из этого получится.