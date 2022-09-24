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Гладилин: «Соперник хорошо сыграл, их стоит похвалить»

сегодня, 21:25
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче национальных команд Кыргызстана и России (1:2).

Собрались первый раз за долгое время, провели одну тренировку, вышло два состава, в которых команда еще не сыграла. После такого перерыва никто и не ожидал яркой и комбинационной игры. Ребята все с разных клубов с разными стилями игры, нужно время, чтобы они прочувствовали друг друга. А по игре, то все старались и двигались, была максимальная самоотдача. Соперник хорошо сыграл, их стоит похвалить, была хорошая атмосфера, собрался полный стадион. Киргизия – хороший спарринг-партнер. В следующем матче же, думаю, от нашей сборной можно ожидать более качественную игру. Говорят, что можем сыграть с Ираном, посмотрим.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:36
Матч ровный, соперники тоже одного уровня
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:43
С оценкой соперника согласен.Немного сбили спесь,надеюсь,с наших миллионеров.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 21:32
Сегодня на нашем уровне любой будет смотреться хорошо
Гость
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