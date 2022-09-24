Гладилин: «Соперник хорошо сыграл, их стоит похвалить»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче национальных команд Кыргызстана и России (1:2).

Собрались первый раз за долгое время, провели одну тренировку, вышло два состава, в которых команда еще не сыграла. После такого перерыва никто и не ожидал яркой и комбинационной игры. Ребята все с разных клубов с разными стилями игры, нужно время, чтобы они прочувствовали друг друга. А по игре, то все старались и двигались, была максимальная самоотдача. Соперник хорошо сыграл, их стоит похвалить, была хорошая атмосфера, собрался полный стадион. Киргизия – хороший спарринг-партнер. В следующем матче же, думаю, от нашей сборной можно ожидать более качественную игру. Говорят, что можем сыграть с Ираном, посмотрим.