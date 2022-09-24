Булыкин: «Матч сборной — отличная возможность посмотреть на молодёжь»

Бывший футболист «Локомотива» высказался о матче национальных команд Кыргызстана и России.

Отличная возможность посмотреть на молодёжь. Для них приезд в сборную — мотивация и шанс показать себя. Да, матч товарищеский, но он имеет международный уровень.

Важно сказать про атмосферу в сборной: она должна передаваться от возрастных игроков к молодёжи. Сборная должна собираться и играть матчи международного уровня, а не с дублем где-нибудь в Новогорске. Ведь болельщики тоже хотят видеть нашу сборную в деле.