Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Булыкин: «Матч сборной — отличная возможность посмотреть на молодёжь»

сегодня, 17:18
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче национальных команд Кыргызстана и России.

Отличная возможность посмотреть на молодёжь. Для них приезд в сборную — мотивация и шанс показать себя. Да, матч товарищеский, но он имеет международный уровень.

Важно сказать про атмосферу в сборной: она должна передаваться от возрастных игроков к молодёжи. Сборная должна собираться и играть матчи международного уровня, а не с дублем где-нибудь в Новогорске. Ведь болельщики тоже хотят видеть нашу сборную в деле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин: «Наша задача была просмотреть, выиграть»
Сегодня, 19:23
Веретенников: «10 туров – хороший отрезок, чтобы оценить силу команды»
Сегодня, 17:30
А. Кержаков: «Матч с Киргизией — хороший международный опыт»
Сегодня, 17:09
Силкин: «Результат матча с Киргизией не важен»
Сегодня, 15:47
Агент Миладиновича: «Иван недоволен ситуацией в „Сочи“»
Сегодня, 15:44
Радимов: «Хорошо, что сборной удалось договориться на товарищеский матч»
Сегодня, 15:23
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:25
Посмотрели мы на молодёжь-
поняли,что их прогресс -пи...жь.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:05
И чего на нее смотреть?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:30
Для молодёжи есть молодёжная сборная
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:21
Это отличная возможность отдохнуть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 