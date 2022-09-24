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Веретенников: «10 туров – хороший отрезок, чтобы оценить силу команды»

сегодня, 17:30

Тренер «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал выступление команды на начальном этапе текущего сезона Первой лиги.

Сейчас сложно сразу оценить, но 10 туров мы прошли, из плюсов – мы самая забивающая команда. Есть у нас определённые проблемы с пропущенными мячами, но мы над этим работаем и, думаю, этот недостаток мы устраним. Тяжёлые 10 туров, в которых, по мнению нашего тренерского штаба, мы недобрали очки.

10 туров – хороший отрезок, чтобы оценить силу команды и саму игру. К ближайшему матчу готовимся в обычном режиме. После победных матчей футболисты всегда быстрее и легче восстанавливаются. Вся нагрузка воспринимается намного легче.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:45
Надеюсь что оценил
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:44
Посмотрим что дальше
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