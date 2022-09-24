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Канчельскис: «Самое главное сейчас – смотреть перспективную молодёжь»

сегодня, 21:06
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подвел итоги контрольной встречи национальных команд Кыргызстана и России (1:2).

Карпин молодец, что сделал много замен. В товарищеской игре это правильное решение. Нужно смотреть футболистов, которые на карандаше в игре. К сожалению, у нас были тренеры, которые не выпускали никого на замену. Чтобы результат давать.

Самое главное сейчас – смотреть перспективную молодежь. Не думаю, что в таких матчах кто-то будет журить за результат.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 22:40
Цицерон. Ф. Тютчев .
Прямо в точку. 👍✊️
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 21:49
"Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!"
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:46
Было грустно от таких перспектив.Может,в клубах надо лучше смотреть,раз перспективы настолько неопределённые и отдалённые?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:23
Иного пути сейчас на данный момент времени даже и нет . Сейчас на все сто процентов я согласен с Андреем Канчельскисом .
Гость
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