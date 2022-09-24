Канчельскис: «Самое главное сейчас – смотреть перспективную молодёжь»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» подвел итоги контрольной встречи национальных команд Кыргызстана и России (1:2).

Карпин молодец, что сделал много замен. В товарищеской игре это правильное решение. Нужно смотреть футболистов, которые на карандаше в игре. К сожалению, у нас были тренеры, которые не выпускали никого на замену. Чтобы результат давать.

Самое главное сейчас – смотреть перспективную молодежь. Не думаю, что в таких матчах кто-то будет журить за результат.