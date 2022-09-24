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А. Кержаков: «Матч с Киргизией — хороший международный опыт»

сегодня, 17:09
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч идет

Экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков высказался об ожиданиях от контрольного матча сборных Кыргызстана и России.

Сборная давно не играла, поэтому матч с Киргизией — хороший международный опыт. Мы сможем посмотреть и вспомнить какие-то наигровки. Много новичков: тренер может оценить, на что они способны.

Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина. Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же.

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Брулин
Брулин
сегодня в 17:12
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