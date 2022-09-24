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Лепёхин: «Тяжело разобраться, где основа, а где запас по такой игре»

сегодня, 21:17
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о контрольном матче сборной России с командой Кыргызстана (2:1).

В играх с такими соперниками сборной России ничего не должно мешать. Тяжело разобраться, где основа, а где запас по такой игре.

Сафонов – неоспоримый номер один? Думаю, что да, это номер один. Но хочется сказать другое – когда нет впереди официальных матчей, то какой смысл проводить такие игры? Пусть РФС нам объяснит. Может, они знают, что сборную вернут в официальные турниры условно через год? Ведь может так произойти, что это поколение именно официальные матчи сборной будет смотреть лишь в старости по телевизору. Те же Кержаков и Шунин, они ведь, скорее всего, уже в официальных матчах и не сыграют, обоим за тридцать. Когда нас разбанят, то сколько им уже будет?

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:55
Ну да, прав.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:45
Все равны как на подбор,
с ними Валерка Беломор.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:24, ред.
Всё правильно сделал Карпин , выставив такой состав и просмотрев молодёжь.
Гость
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