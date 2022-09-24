Лепёхин: «Тяжело разобраться, где основа, а где запас по такой игре»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о контрольном матче сборной России с командой Кыргызстана (2:1).
В играх с такими соперниками сборной России ничего не должно мешать. Тяжело разобраться, где основа, а где запас по такой игре.
Сафонов – неоспоримый номер один? Думаю, что да, это номер один. Но хочется сказать другое – когда нет впереди официальных матчей, то какой смысл проводить такие игры? Пусть РФС нам объяснит. Может, они знают, что сборную вернут в официальные турниры условно через год? Ведь может так произойти, что это поколение именно официальные матчи сборной будет смотреть лишь в старости по телевизору. Те же Кержаков и Шунин, они ведь, скорее всего, уже в официальных матчах и не сыграют, обоим за тридцать. Когда нас разбанят, то сколько им уже будет?
с ними Валерка Беломор.
с ними Валерка Беломор.