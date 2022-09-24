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Гацкан: «Сборная Киргизии понравилась, а от сборной России ожидал большего»

сегодня, 22:41
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан проанализировал контрольную игру сборных Кыргызстана и России (1:2).

В первом тайме сборная Киргизии играла наравне с Россией. Иногда выглядели даже лучше. Затем произошли замены и наша сборная смотрелась чуть-чуть лучше — были моменты и как раз забили гол в конце матча. Сборная Киргизии мне понравилась, а от сборной России ожидал большего. Да, в команде много новичков, не очень наиграны какие-то связи… Но мне кажется, что всё равно была какая-то недооценка соперника. При этом стоит отметить, что сборная долго не собиралась, была всего пара дней на обкатку всех групповых взаимодействий.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:52
Все сказал сам действительно
4hbu3expnk56
4hbu3expnk56
сегодня в 22:44
Сам себе и ответил на все вопросы...
Гость
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