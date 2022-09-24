Гацкан: «Сборная Киргизии понравилась, а от сборной России ожидал большего»

Бывший полузащитник «Ростова» проанализировал контрольную игру сборных Кыргызстана и России (1:2).

В первом тайме сборная Киргизии играла наравне с Россией. Иногда выглядели даже лучше. Затем произошли замены и наша сборная смотрелась чуть-чуть лучше — были моменты и как раз забили гол в конце матча. Сборная Киргизии мне понравилась, а от сборной России ожидал большего. Да, в команде много новичков, не очень наиграны какие-то связи… Но мне кажется, что всё равно была какая-то недооценка соперника. При этом стоит отметить, что сборная долго не собиралась, была всего пара дней на обкатку всех групповых взаимодействий.