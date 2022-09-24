Месси: «Будет непросто: нас ждёт много матчей и мало времени для отдыха»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины высказался о грядущем чемпионате мира в Катаре.

Мы такие же люди, как и болельщики – мы тоже можем испытывать тревогу, но нужно спокойно смотреть на вещи, ибо у нас крепкая команда. Однако чемпионат мира — это особенный случай.

Будет непросто: нас ждет много матчей и мало времени для восстановления. Уверен, что если что-то происходит, то это просто должно произойти. Надеюсь, все будет в порядке и мы сможем сыграть на мировом первенстве в лучших кондициях. Первый матч чемпионата мира состоится довольно скоро, поэтому мы надеемся и дальше развивать то, что уже умеем, а также пробовать что-то новое.