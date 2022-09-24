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Месси: «Будет непросто: нас ждёт много матчей и мало времени для отдыха»

сегодня, 18:46

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о грядущем чемпионате мира в Катаре.

Мы такие же люди, как и болельщики – мы тоже можем испытывать тревогу, но нужно спокойно смотреть на вещи, ибо у нас крепкая команда. Однако чемпионат мира — это особенный случай.

Будет непросто: нас ждет много матчей и мало времени для восстановления. Уверен, что если что-то происходит, то это просто должно произойти. Надеюсь, все будет в порядке и мы сможем сыграть на мировом первенстве в лучших кондициях. Первый матч чемпионата мира состоится довольно скоро, поэтому мы надеемся и дальше развивать то, что уже умеем, а также пробовать что-то новое.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:34
Гном сам хоть понял, что хотел сказать
ДСА
ДСА
сегодня в 19:04
Похоже там ничего не светит.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:50
Зря его вернули
David Young
David Young ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 18:50
Почему Вы не считаете эту сборную фаворитом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:49
А кому сейчас легко?...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:48
Аргентина не фаворит
Гость
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