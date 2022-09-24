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Ришарлисон: «Я отдыхал в Бразилии, когда узнал о предложении „Тоттенхэма“»

сегодня, 19:50

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон прокомментировал свой переход в стан «шпор».

Знаю, что мной интересовался «Челси», и, насколько мне известно, «Арсенал», однако пришли «шпоры» и выплатили требуемую сумму, понимаете? Поэтому я недолго думал. «Эвертон» был вынужден продать некоторых футболистов, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, а сами переговоры завершились быстро.

Я отдыхал в Бразилии, когда узнал о предложении «Тоттенхэма». Я был очень этому рад, ибо это известный коллектив. Сделка между клубами прошла хорошо. Антонио Конте позвонил мне во время переговоров и сказал, что заинтересован в моих услугах — это очень сильно повлияло на мое решение.

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