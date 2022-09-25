Игнатьев: «Нашим игрокам не хватило мотивации на матч со сборной Киргизии»

Бывший тренер «Локомотива» оценил игру сборной России в матче с Киргизией.

Мы давно не видели нашу сборную. Я больше эмоционального запала получил от того, что она собралась, мы ее увидели в новом виде, познакомились с большой группой новых игроков, которых раньше видели только в нашем чемпионате.

Нашим игрокам не хватило мотивации на матч со сборной Киргизии. В этом компоненте соперник превзошел нашу команду. Думаю, в будущем это должно измениться в лучшую сторону. Игра не удалась, особенно в первом тайме, — мы плохо действовали у штрафной соперника, не было агрессии и страсти, за счет чего, как правило, забиваются голы.