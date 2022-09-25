Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Игнатьев: «Нашим игрокам не хватило мотивации на матч со сборной Киргизии»

25 сентября 2022, 12:32
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев оценил игру сборной России в матче с Киргизией.

Мы давно не видели нашу сборную. Я больше эмоционального запала получил от того, что она собралась, мы ее увидели в новом виде, познакомились с большой группой новых игроков, которых раньше видели только в нашем чемпионате.

Нашим игрокам не хватило мотивации на матч со сборной Киргизии. В этом компоненте соперник превзошел нашу команду. Думаю, в будущем это должно измениться в лучшую сторону. Игра не удалась, особенно в первом тайме, — мы плохо действовали у штрафной соперника, не было агрессии и страсти, за счет чего, как правило, забиваются голы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Майсторович: «Моя мечта – отправиться в топ-лигу благодаря „Динамо“»
Сегодня, 10:44
Корниленко: «Расспросил Семака про тактику»
Сегодня, 09:57
Спортивный директор «Крыльев» назвал 3 лучших клуба РПЛ этого сезона
Сегодня, 08:23
Канчельскис: «В „Спартаке“ работают дилетанты и проходимцы»
Вчера, 23:30
Радимов: «А сборная будет? С кем играть-то? С киргизами?»
Вчера, 22:24
Кавазашвили: «Карпин не хочет продлевать контракт со сборной»
Вчера, 19:58
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:25
Эх,лечь бы под каких-нибудь итальяшек!!! А то ни шерсти,ни мяса...
lotsman
lotsman
25 сентября в 14:38
Какой мотивации? Профессионал должен выходить на любой матч с полной отдачей. А этой сборной не хватило мастерства и слаженности.
Andrei Galash
Andrei Galash
25 сентября в 13:07
Не хватило не только мотивации, но и мастерства.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 