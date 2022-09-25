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Булыкин: «Баринов очень много пользы приносит на футбольном поле»

25 сентября 2022, 11:33

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал желание хавбека Дмитрия Баринова остаться в московском клубе.

Баринов на пути, чтобы стать легендой «Локомотива». Надо играть и не сбавлять требования к себе. Мы видим, что он очень много пользы приносит на футбольном поле. Не сомневаюсь, что и за футбольным полем он тоже приносит пользу. Он лидер на поле и в жизни. Думаю, если он не будет сбавлять обороты и требования к себе, то может еще долго играть в «Локомотиве» и показывать хороший футбол, помогать команде и молодым футболистам.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 13:14
Зарплату ему сильно урежут и он сам не захочет оставаться.
b9a8aqe8yfds
b9a8aqe8yfds
25 сентября в 12:09
Игрок хороший но с гонором?
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 11:54
Баринов легендой стал при жизни,
пусть он ничего в ней не достиг:
Мяч слегка пинал-служил Отчизне,
пару раз блеснул,но лишь на миг.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 11:39
Согласен с ним,Барин полезен!
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