Булыкин: «Баринов очень много пользы приносит на футбольном поле»

Экс-форвард «Локомотива» прокомментировал желание хавбека остаться в московском клубе.

Баринов на пути, чтобы стать легендой «Локомотива». Надо играть и не сбавлять требования к себе. Мы видим, что он очень много пользы приносит на футбольном поле. Не сомневаюсь, что и за футбольным полем он тоже приносит пользу. Он лидер на поле и в жизни. Думаю, если он не будет сбавлять обороты и требования к себе, то может еще долго играть в «Локомотиве» и показывать хороший футбол, помогать команде и молодым футболистам.