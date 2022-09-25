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Глебов: «Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело»

25 сентября 2022, 10:27

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился мнением об игре своей команды против Кыргызстана.

Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки — всё равно недопонимание. Чтобы выходить из обороны, играть низом, нужна сыгранность. Условно, если смотреть на «Ростов», у нас в первых играх не совсем всё получалось. В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь месяц. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 сентября в 12:18
Если вы получаете такие зарплаты , то ,видимо ,вы считаете себя профессионалами ? Поэтому вы должны без всяких раскачек выходить и в полноги обыгрывать этих " таксистов " . В итоге ,получается ,что вы - дерь......мо в траве ! Дай вам хоть 2 года на подготовку ,и этого вам будет мало .
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 11:59
Ойда,тяжело сейчас казаку
оторвать от ридной хаты...попу.
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 11:19
Получилось не очень конечно
нечитайло
нечитайло
25 сентября в 11:01
Практики по больше надо
ДСА
ДСА
25 сентября в 10:31
Победа - это всё же хорошо.
Гость
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