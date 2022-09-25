Глебов: «Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело»

Полузащитник сборной России поделился мнением об игре своей команды против Кыргызстана.

Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки — всё равно недопонимание. Чтобы выходить из обороны, играть низом, нужна сыгранность. Условно, если смотреть на «Ростов», у нас в первых играх не совсем всё получалось. В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь месяц. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело.