Федун об игре России с Кыргызстаном: «Там нечего комментировать»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун высказался о товарищеском матче Кыргызстан – Россия.
Игра сборной России против Киргизии? Там нечего комментировать.
|Кыргызстан1 : 2Россия
|Матч завершен
Экс-президент «Спартака» Леонид Федун высказался о товарищеском матче Кыргызстан – Россия.
Игра сборной России против Киргизии? Там нечего комментировать.
погасло солнце русского футбола;
Заремы нет-и наступает старость,
и всё вокруг постыло,мерзко,голо...
погасло солнце русского футбола;
Заремы нет-и наступает старость,
и всё вокруг постыло,мерзко,голо...