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Федун об игре России с Кыргызстаном: «Там нечего комментировать»

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sv_1969
sv_1969
25 сентября в 14:08
Отстаньте от Лёни! )))
Брулин
Брулин
25 сентября в 13:33
А действительно, зачем комментировать унылое г.... ?
Знатог
Знатог
25 сентября в 13:24
Ндаа, в наше время лучшая новость - отсутствие новостей. А лучший комментарий к сборной - отсутствие комментариев.
протон
протон
25 сентября в 13:03
Позвоните Зареме, она точно найдет что прокомментировать.
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 11:49
Нет Федуна,и нечего гутарить-
погасло солнце русского футбола;
Заремы нет-и наступает старость,
и всё вокруг постыло,мерзко,голо...
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 11:28
Ну что тут скажешь. Обыкновенный товорняк с элементами импровизаций .
xfb4p5bjhv9d
xfb4p5bjhv9d
25 сентября в 11:28
в его словах есть истина, но это же первая игра после длительного перерыва...
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