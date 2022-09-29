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Савичев: «Во втором тайме мы выглядели активнее»

вчера, 09:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча с «Уралом».

Это наша вторая игра с «Уралом». Мы хотели взять реванш, но матч состоит из двух таймов. Во втором тайме у нас были хорошие подходы и голевые моменты, мы выглядели активнее. Но выигрывает тот, кто забивает.

Совпадение ли, что в играх с «Уралом» в Екатеринбурге команда уже второй раз подряд не реализует пенальти? Нужно об этом спрашивать игроков, которые не забивают. Будем разбираться. Можно было уехать из Екатеринбурга с очками.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:35
Молодец, Савичев. Как только узнал, что матч, оказывается, состоит из двух таймов, сразу поделился этой информацией со всеми. Теперь и мы будем это знать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:11
Счёт на табло
sty7msmu3n5n
sty7msmu3n5n
вчера в 09:10
Но гол так не забили?
Гость
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