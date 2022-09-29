Савичев: «Во втором тайме мы выглядели активнее»

Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча с «Уралом».

Это наша вторая игра с «Уралом». Мы хотели взять реванш, но матч состоит из двух таймов. Во втором тайме у нас были хорошие подходы и голевые моменты, мы выглядели активнее. Но выигрывает тот, кто забивает.

Совпадение ли, что в играх с «Уралом» в Екатеринбурге команда уже второй раз подряд не реализует пенальти? Нужно об этом спрашивать игроков, которые не забивают. Будем разбираться. Можно было уехать из Екатеринбурга с очками.