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Белоус — про Эшуорта в «Спартаке»: «Разве в России нет своих специалистов?»

вчера, 07:29

Бывший гендиректор «Ростова» Юрий Белоус высказался о назначении Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».

Честно говоря, когда я впервые прочитал, что англичанин может стать спортдиром «Спартака», надеялся, что это фейк. Считаю, общественность и болельщики имеют право получить у руководства клуба ответ, по каким критериям этот специалист назначен на столь высокую должность.

Своей профессиональной деятельностью Эшуорт не снискал никакой славы. Если в расчет брали то, что у него брат работает в Англии... Ну, не знаю. Сейчас, как мы видим, из Европы к нам игроки почти не едут. Да и как оплачивать такие сделки в условиях санкций? В итоге наши клубы обратили взор на латиноамериканский рынок.

Разбирается ли в этом Эшуорт? Большой вопрос... Когда ты зовешь человека в такой солидный клуб, нужно собрать о нем всю информацию. А что мы слышим? В Казахстане на него уголовное дело завели. Странно, да? Пусть назовут четкие критерии, по каким был сделан этот выбор.

Разве в России нет своих специалистов, знающих наш рынок, рынок стран СНГ, латиноамериканский рынок? Комментируя кадровую политику «Спартака», я могу только развести руками... Время идет — ничего не меняется.

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Все комментарии
kyxy
kyxy
вчера в 09:48
А где Васильев?
Gahi
Gahi
вчера в 08:15
Одним словом шаурма классическая.
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:07
Опять мутные схемы
shlomo
shlomo
вчера в 08:05
Многие думали, что это фейк
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:56
В Спартаке этого не понять...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:40
Нашим не доверяют
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 07:35
Таких нет,это эксклюзив.
t8d5t6f6ynb9
t8d5t6f6ynb9
вчера в 07:31
На какого шуорта нужен этот эушуорта?
Гость
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