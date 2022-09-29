Селюк: «Примером воровства и коррупции служит „Локомотив“»

1664429334

вчера, 08:28

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил руководство «Локомотива» в нарушении закона.

«Все сейчас говорят про осужденного бывшего директора „Чертаново“ Николая Ларина, но примером воровства и коррупции служит „Локомотив“. По нему можно учебник написать, как не надо все делать. Марко Раконьяц ничего не стоит, Марк Мампаси ничего не стоит. Он были в „Мариуполе“ на последнем месте, команда вылетала во второй дивизион. И оттуда „Локомотив“ берeт за три миллиона игрока. Да, понятно, что через пять лет он станет лучше.

А ситуация с Ильей Геркусом? 240 миллионов рублей за игрока, который не сыграл ни одной игры! Какие претензии к Ларину, он просто Белоснежка на фоне этих людей. Сегодня на телевидении обсуждали спортивного директора „Спартака“. Почему, мол, берут иностранцев? Да потому что здесь одни ворюги и хапуги. Я не говорю, что этот англичанин не пилит деньги. Но я не вижу, чтобы кто-то пришел и делал что-то созидательное», – сказал Селюк.