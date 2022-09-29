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Селюк: «Примером воровства и коррупции служит „Локомотив“»

вчера, 08:28

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил руководство «Локомотива» в нарушении закона.

«Все сейчас говорят про осужденного бывшего директора „Чертаново“ Николая Ларина, но примером воровства и коррупции служит „Локомотив“. По нему можно учебник написать, как не надо все делать. Марко Раконьяц ничего не стоит, Марк Мампаси ничего не стоит. Он были в „Мариуполе“ на последнем месте, команда вылетала во второй дивизион. И оттуда „Локомотив“ берeт за три миллиона игрока. Да, понятно, что через пять лет он станет лучше.

А ситуация с Ильей Геркусом? 240 миллионов рублей за игрока, который не сыграл ни одной игры! Какие претензии к Ларину, он просто Белоснежка на фоне этих людей. Сегодня на телевидении обсуждали спортивного директора „Спартака“. Почему, мол, берут иностранцев? Да потому что здесь одни ворюги и хапуги. Я не говорю, что этот англичанин не пилит деньги. Но я не вижу, чтобы кто-то пришел и делал что-то созидательное», – сказал Селюк.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:04
Не трогать Локо, там эффективный менеджмент, там не может быть воровства, там всё очень круто.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:37
Такое впечатление, что г-н Селюк только вчера появился на свет божий и не знает, что в России воруют ВСЕ. Только в разной форме и в зависимости от занимаемой должности. Да и сами футбольные агенты хороши. Спят и видят, как подешевле купить и подороже продать своего клиента. Сейчас это называется предпринимательством, а раньше - спекуляцией, за которую можно было запросто угодить на несколько лет в места не столь отдалённые.
Хочу напомнить всем, в том числе и эНтому агенту, что, согласно русской пословице, " Держи вора " кричит сам вор.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:29
Я не говорю, что этот англичанин не пилит деньги.

Но он же англосакс !!! А им можно((( Вот же иди-от!
008Maximus
008Maximus
вчера в 11:03
Об этом не принято говорить, в нашей стране.
Prichal
Prichal
вчера в 11:00
На Селюке шапка аж полыхает.
112910415
112910415
вчера в 10:49
да много у нас примеров
амурец
амурец
вчера в 10:45
Ну да его африканцев Локомотив не хочет брать, то это коррупция
Gahi
Gahi
вчера в 10:26
Скорее всего Селюк не может своих клиентов футболистов пристроить в команду "Локомотива" отсюда и все нападки на клуб. Да многое что делают в последнее время в "Локомотиве" и это многим болельщикам команды не нравиться. Но любые обвинение должны подтверждаются фактами, которые нарушают закон, а не голословные словами футбольного агента Дмитрия Селюка. Всегда преследующего свои интересы и готовым кричать при первой возможности у каждого углового флажка, держи вора.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:25
На самого Селюка без слёз не взглянешь. Мужик из лихих 90-х.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:24
Есть мнение.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:02
Говорит делец, разводящий всех и вся на деньги.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:55
Громогласно , но где же улики от Селюка. А так можно кого угодно обвинить. Или он уже по гнилому западному образцу действует
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:45
Его мнение последнее
dеigandre
dеigandre
вчера в 08:50
Журналистам самим не противно постоянно подобное публиковать?
Уважаемый себя человек не будет спрашивать у Селюков, Зарем и прочего сброда ничего про футбол.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 08:43
СелЬДюк-образец и синоним махинатора.Остап Бендер от футбола,только не симпатичный,как этот персонаж,а отвратительный ,как торговец чёрным товаром из Мелкобританской империи в прошлом и настоящем.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:33
Сначала нужно привести факты, а потом обвинять.
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