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Игнатьев: «Может быть, Ларина подставили»

вчера, 08:32

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

«Конечно, я не согласен с решением суда, но, я понимаю слабость людей, которые отвечают за развитие нашего юношеского футбола. Переложили всe на плечи человека, который сделал очень многое. При этом Ларин признавал свою вину, но, наверное, кому-то надо было изолировать его от общества. Может быть, и подставили Ларина», – сказал Игнатьев.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 08:46, ред.
Кто вы такие,чтобы не соглашаться с решением суда??? "Мы всегда так делали",-думаете вы??? Согласен.
Когда меня на 4 месяца лишили прав,на мой сакраментальный вопрос-комментарий,что все здесь ездят,мне инспектор ГИБДД спокойно сказал :"Возможно,но не повезло Вам".Так и тут.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:34
Руководителя всегда есть за что привлечь.
Гость
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