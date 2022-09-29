Игнатьев: «Может быть, Ларина подставили»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.
«Конечно, я не согласен с решением суда, но, я понимаю слабость людей, которые отвечают за развитие нашего юношеского футбола. Переложили всe на плечи человека, который сделал очень многое. При этом Ларин признавал свою вину, но, наверное, кому-то надо было изолировать его от общества. Может быть, и подставили Ларина», – сказал Игнатьев.
Когда меня на 4 месяца лишили прав,на мой сакраментальный вопрос-комментарий,что все здесь ездят,мне инспектор ГИБДД спокойно сказал :"Возможно,но не повезло Вам".Так и тут.
Когда меня на 4 месяца лишили прав,на мой сакраментальный вопрос-комментарий,что все здесь ездят,мне инспектор ГИБДД спокойно сказал :"Возможно,но не повезло Вам".Так и тут.