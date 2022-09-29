Мендес вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес вернулся в расположение команды после игр за сборную. Об этом рассказал агент футболиста Пабло Леклер Флуха.
«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Все в порядке», — сказал Флуха.
Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес вернулся в расположение команды после игр за сборную. Об этом рассказал агент футболиста Пабло Леклер Флуха.
«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Все в порядке», — сказал Флуха.
Удачных игр Виктору.
Удачных игр Виктору.