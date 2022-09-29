Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мендес вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА

вчера, 12:57

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес вернулся в расположение команды после игр за сборную. Об этом рассказал агент футболиста Пабло Леклер Флуха.

«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Все в порядке», — сказал Флуха.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре «Сочи»
Сегодня, 22:35
Червиченко назвал две причины, почему «Спартак» разгромил «Зенит»
Сегодня, 20:24
Баженов: «„Спартак“ одержал победу над „Зенитом“ по игре»
Сегодня, 20:13
Таски: «У „Спартака“ ещё есть шансы побороться за первые места в таблице»
Сегодня, 19:47
Хаджи: «Поражение „Зенита“ пойдёт только на пользу российскому футболу»
Сегодня, 18:55
Гранат рассказал, что «Ростов» может противопоставить «Зениту»
Сегодня, 18:38
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:11
Хорошая новость, могло быть и хуже )))).
Удачных игр Виктору.
ДСА
ДСА
вчера в 13:06
Похоже его всё устраивает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 