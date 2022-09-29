Кривцов — о сборе сборной России: «Приехал и сразу поехал обратно»

Футболист «Краснодара» рад, что попал в национальную сборную России.

Если честно, то я не ожидал, что окажусь в финальном списке. Был очень рад этому. Близкие поздравили меня, все были рады. Жаль, что не удалось сыграть, но надеюсь, что еще попаду в сборную.

Почему покинул расположение сборной? Было небольшое отравление, чувствовал легкое недомогание. Не было сил. Решили, что лучше вернусь обратно в клуб. Сейчас уже все хорошо, восстановился.

К сожалению, не успел пообщаться с Карпиным. Я приехал, и получилось так, что сразу поехал обратно. (Смеется.)