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Батчи: «После перерыва мы изменили свою игру»

вчера, 13:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Батчи дал комментарий после матча с «Пари НН».

Это действительно был сложный матч для нас, не знаю, почему так случилось. Особенно многое не удавалось нам в первом тайме. После перерыва мы изменили свою игру, тренер объяснил нам, что мы делаем не так. На вторую половину встречи мы вышли заведенными, мы изменили свою игру. Мы сделали несколько перестановок, и вы могли увидеть, что наша команда стала более агрессивной на мяче, действовала быстро и четко. Хорошо, что удалось забить в концовке два мяча и победить.

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drug01
drug01
вчера в 13:17
Вот и результаты пошли
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