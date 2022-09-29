Батчи: «После перерыва мы изменили свою игру»

Полузащитник «Краснодара» дал комментарий после матча с «Пари НН».

Это действительно был сложный матч для нас, не знаю, почему так случилось. Особенно многое не удавалось нам в первом тайме. После перерыва мы изменили свою игру, тренер объяснил нам, что мы делаем не так. На вторую половину встречи мы вышли заведенными, мы изменили свою игру. Мы сделали несколько перестановок, и вы могли увидеть, что наша команда стала более агрессивной на мяче, действовала быстро и четко. Хорошо, что удалось забить в концовке два мяча и победить.