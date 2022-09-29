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Орещук: «Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А»

вчера, 18:18

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о шансах футболиста «Зенита» Андрея Мостового на переход в команду из Серии А.

Пытаться пристроить и сделать это — разные вещи. Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А. Я не удивлен, если это правда.

«Лацио»? Да, даже в этой команде, их сейчас сложно назвать топ-клубом. Но контракт Мостового с «Зенитом» заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за 2-5 млн евро, они, как мне кажется, будут просить минимум 10 млн евро. Даже «Лацио» сейчас не в таком статусе, чтобы отдавать за российского игрока такие деньги.

Также не стоит забывать, что сейчас клубам РПЛ довольно сложно продавать футболистов, ведь могут быть проблемы с платежами, и они денег могут не увидеть.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:00
Мостовой стоит 3,5 млн!!! Какие 10!!??? Рома ты в своем уме!!! Или думаешь что в Италии как в ПСЖ не считают деньги???Тем более у них перед глазами наш Табуреткин еще стоит!
63nf7kuhscmj
63nf7kuhscmj
вчера в 18:35
А он насмешил
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:33
Италия разбирается в футболе
Гость
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