Орещук: «Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А»

Бывший спортивный директор «Динамо» высказался о шансах футболиста «Зенита» на переход в команду из Серии А.

Пытаться пристроить и сделать это — разные вещи. Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А. Я не удивлен, если это правда.

«Лацио»? Да, даже в этой команде, их сейчас сложно назвать топ-клубом. Но контракт Мостового с «Зенитом» заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за 2-5 млн евро, они, как мне кажется, будут просить минимум 10 млн евро. Даже «Лацио» сейчас не в таком статусе, чтобы отдавать за российского игрока такие деньги.