Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Черчесов: «Пока рано оценивать новый формат Кубка России»

вчера, 16:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России.

Самое главное, как клубы к этим играм относятся, какие составы выставляют, с каким настроем выходят. Если каждый матч будет проходить с тем же накалом, как два матча в чемпионате, то таких встреч должно быть больше. Тогда они повышают интерес к российскому футболу и я — за.

Чтобы оценить новый формат Кубка России, нужно довести до конца хотя бы один турнир. И уже потом сделать выводы, проанализировать, возможно, внести какие-то коррективы. Главное, что у федерации есть желание что-то менять в лучшую сторону.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре «Сочи»
Сегодня, 22:35
Червиченко назвал две причины, почему «Спартак» разгромил «Зенит»
Сегодня, 20:24
Баженов: «„Спартак“ одержал победу над „Зенитом“ по игре»
Сегодня, 20:13
Таски: «У „Спартака“ ещё есть шансы побороться за первые места в таблице»
Сегодня, 19:47
Хаджи: «Поражение „Зенита“ пойдёт только на пользу российскому футболу»
Сегодня, 18:55
Гранат рассказал, что «Ростов» может противопоставить «Зениту»
Сегодня, 18:38
Все комментарии
wuskqv6yxv7x
wuskqv6yxv7x
вчера в 17:21
а чего его оценивать, турнир он и есть турнир...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43, ред.
Ключевые слова Станислава Черчесова, -
"Самое главное, как клубы к этим играм относятся."
Чем красочнеее шоу , тем дороже цена билетов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 