Черчесов: «Пока рано оценивать новый формат Кубка России»

Наставник «Ференцвароша» порассуждал о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России.

Самое главное, как клубы к этим играм относятся, какие составы выставляют, с каким настроем выходят. Если каждый матч будет проходить с тем же накалом, как два матча в чемпионате, то таких встреч должно быть больше. Тогда они повышают интерес к российскому футболу и я — за.

Чтобы оценить новый формат Кубка России, нужно довести до конца хотя бы один турнир. И уже потом сделать выводы, проанализировать, возможно, внести какие-то коррективы. Главное, что у федерации есть желание что-то менять в лучшую сторону.