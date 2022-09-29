Карпин: «Эксперимент с составом не удался»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил поражение своей команды в матче Кубка России против «Ахмата» (1:3).
Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому в принципе понятно, все недовольны результатом. Не знаю, кто из основного состава играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли. Если проиграли, значит, эксперимент с составом не удался.
Что и требовалось доказать).
Что и требовалось доказать).
В центре обороны игроки 18-21 год. В таком сочетании впервые в сезоне вышли. Двое дебютировали в этом сезоне
Посмотрим поможет ли отдых основы успешнее сыграть с Зенитом
В центре обороны игроки 18-21 год. В таком сочетании впервые в сезоне вышли. Двое дебютировали в этом сезоне
Посмотрим поможет ли отдых основы успешнее сыграть с Зенитом