Карпин: «Эксперимент с составом не удался»

Главный тренер «Ростова» оценил поражение своей команды в матче Кубка России против «Ахмата» (1:3).

Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому в принципе понятно, все недовольны результатом. Не знаю, кто из основного состава играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли. Если проиграли, значит, эксперимент с составом не удался.