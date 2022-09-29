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Карпин: «Эксперимент с составом не удался»

вчера, 17:58
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил поражение своей команды в матче Кубка России против «Ахмата» (1:3).

Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому в принципе понятно, все недовольны результатом. Не знаю, кто из основного состава играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли. Если проиграли, значит, эксперимент с составом не удался.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:03
Экспериментатор хитрож...й. Хотел двух зайцев убить: и у Ахмата очки забрать, рассчитывая на ослабление при смене тренера, и силёнок оставить для Зенита, утомлённого Спартаком.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:18
На то они и эксперименты
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:17
Из зоны Терентьева пришли второй и третий голы в ворота Ростова
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:08
Вот и я о том же). Получится? Не получится?
Что и требовалось доказать).
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:06
У Ростова в составе были всего 3 игрока основы
В центре обороны игроки 18-21 год. В таком сочетании впервые в сезоне вышли. Двое дебютировали в этом сезоне
Посмотрим поможет ли отдых основы успешнее сыграть с Зенитом
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:00
Запасные не тянут.
Гость
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