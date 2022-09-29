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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Черчесов: «Главное, чтобы Кокорин вновь почувствовал вкус к футболу»

вчера, 21:22

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выступление нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре. Убежден, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в серии А иначе невозможно — просто не дадут. Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение. Генетика у Кокорина спортивная, поэтому это тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны. Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 01:49
Саше Кокореву уже пора Ференцварош выводить из группы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 00:17
Чемпионат Кипра для вкуса самое то.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:35
А зачем чем ему это? Он вкус евро понял этого достаточно
Tostao
Tostao
вчера в 22:27
Он вкусил, но другое.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:03
Он всё больше по пляжам вкус развивает...
Храневец
Храневец
вчера в 21:58
Пусть работает железная пила не для футбола меня мама родила !
Comentarios
Comentarios ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:48
А вдруг заиграет к 40 ка
Брулин
Брулин
вчера в 21:46
Кантона в 31 карьеру закончил, Кокорин в 31 молодой и перспективный:)
87rh5d2ujmv7
87rh5d2ujmv7
вчера в 21:46
Он этот вкус уже забыл!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:43
Место силы на Кипре .
Где Кокорин делает медитацию и прививает вкус к футболу !)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:40, ред.
Познавший вкус денег, забудет всё всех и зовут его как, Кокорин в клубе Бэйла зачем играть и получать деньги когда можно не играть, но всё равно получать столько же! Иными словами зачем РАБОТАТЬ, когда можно НЕ РАБОТАТЬ!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:39
Убежден, что Александр хорошо работал в «Фиорентине»
Лучше бы промолчал((
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:34
Смогет если про деньги забудет
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:30, ред.
Ему уже на пенсию пора, а он так футбола и не вкусил.
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