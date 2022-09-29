Черчесов: «Главное, чтобы Кокорин вновь почувствовал вкус к футболу»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал выступление нападающего «Ариса» .

Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре. Убежден, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в серии А иначе невозможно — просто не дадут. Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение. Генетика у Кокорина спортивная, поэтому это тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны. Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его.