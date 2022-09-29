Погба: «Болельщики „Ювентуса“ всегда меня поддерживали»

Полузащитник «Ювентуса» заявил, что с болельщиками туринского клуба у него сложились более теплые отношения, чем с поклонниками «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «Ювентуса» всегда меня поддерживали. Они всегда меня уважали. Я действительно чувствовал их благосклонность. Даже в «Манчестер Юнайтед» таких теплых отношений с болельщиками у меня не было.

Думаю, Серия А — один из сильнейших чемпионатов. Играть здесь нелегко. Англия очень развита в экономическом плане. Но в плане футбола итальянское первенство всегда было одним из лучших.