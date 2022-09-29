Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Погба: «Болельщики „Ювентуса“ всегда меня поддерживали»

вчера, 21:52

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба заявил, что с болельщиками туринского клуба у него сложились более теплые отношения, чем с поклонниками «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «Ювентуса» всегда меня поддерживали. Они всегда меня уважали. Я действительно чувствовал их благосклонность. Даже в «Манчестер Юнайтед» таких теплых отношений с болельщиками у меня не было.

Думаю, Серия А — один из сильнейших чемпионатов. Играть здесь нелегко. Англия очень развита в экономическом плане. Но в плане футбола итальянское первенство всегда было одним из лучших.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг: «Мы будем играть не против Холанда, а против „Ман Сити“»
Сегодня, 19:51
Петржела: «У „Зенита“ нет мотивации играть в Кубке России»
Сегодня, 19:21
Сабалета: «Для меня Месси немного лучше, чем Марадона»
Сегодня, 18:06
Каррера: «„Спартак“ — главный претендент на победу в Кубке России»
Сегодня, 17:41
Каррера сравнил Промеса и Малкома
Сегодня, 12:09
Тренер «Штутгарта» высоко отозвался о Загаду
Сегодня, 00:57
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:28
Играть всё равно будет мало, в основном лечиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:20
А как по мне,так голова у них вообще не работает,и их лидеры тому подтверждение! 🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ничего подобного.
Там у людей оч. хорошо голова работает. Один выход из ЕС - тому в подтверждение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:18
Скоро Англия не будет так сильна в экономическом плане! 😜
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:57
Ну и ну))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:54
И это здорово...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 