Гальтье: «Не думаю, что у Мбаппе в клубе меньше свободы, чем в сборной»

Главный тренер ПСЖ не считает, что у нападающего парижан в клубе меньше свободы, чем в сборной Франции.

Не думаю, что у него в клубе меньше свободы. В сборной Жиру открывает для него пространство. У нас футболиста такого плана нет, но Килиан умен и способен действовать иначе, используя передачи Неймара и Месси.

Размышления Килиана верны. Он работает в разных системах, выступая за клуб и сборную. С президентом и Луишем Кампушем я обсудил нашу линию атаки. Мы все полагали, что нам необходим четвертый игрок иного профиля, но мы его не подписали. Жаль, но не получилось.

Игровые отношения Килиана с Лео и Неймаром отличаются от тех, которые у него сложились в сборной.