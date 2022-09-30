Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Уткин о матче «Спартак» – «Зенит»: «Удовольствие второго сорта»

вчера, 07:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России.

Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл «Спартак» в этом матче? Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел.

Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое «быть или не быть». Опережая вашу иронию – я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку.

Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее. Но мне уже надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дм. Черышев: «Денису нужно играть в „Венеции“ в стартовом составе»
Сегодня, 18:11
Мостовой: «„Локомотив“ обязан громить „Урал“ на кураже»
Сегодня, 18:02
В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»
Сегодня, 16:27
Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»
Сегодня, 15:51
Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»
Сегодня, 15:35
Мостовой: «ЦСКА обязан обыгрывать „Химки“»
Сегодня, 15:23
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:21
Вася переел, бывает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:15, ред.
Всё по делу сказал, Зенит от этого поражения ничего не потерял, увы, но эмоции Семака стоят дорогого,ради этого стоило такой формат кубка придумать
В следующий раз хочется обыграть Зенит с Барриосом
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:36
Вся деятельность Вуткина подходит под это определение.Ну кроме средств зряплаченных ему государством за эту лохотронскую деятельность.Тут всё приобретает реальные очертания.
ОПС
ОПС
вчера в 09:24
Второй сорт тоже сорт.
112910415
112910415
вчера в 07:54
интересная точка зрения
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 07:18
Глупость, даже сказанная красивыми словами с правильными филологическими оборотами, не перестает быть глупостью.
3mfz7m8p8d9m
3mfz7m8p8d9m
вчера в 07:02
Мнение иксперда второго сорта
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 